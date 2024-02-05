Гордон и Кологривый: конфликт, последствия, кто прав, здоровье телеведущего

Фото: катерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый со скандалом покинул шоу «Закрытый показ» на Первом канале, а телеведущему Александру Гордону потребовалась помощь медиков в студии программы. Какие известны последние новости об их конфликте?

Почему разругались Гордон и Кологривый

Никита Кологривый со скандалом покинул съемки программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Эфир с актером вышел на Первом канале 3 февраля.

В ходе шоу артист начал развернуто высказывать свое мнение насчет фильма «Подельники». Гордону это не понравилось, и он попросил гостя говорить кратко. Кологривый на это ответил, что может в трех словах закончить шоу, на что телеведущий напомнил ему, что только он отвечает за качество программы, поэтому призывает соблюдать регламент.

«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. <...> Выход там», — объяснил Гордон.

Актер встал со своего места со словами: «Я с вами диалог не найду». Перед уходом из студии он также заявил ведущему, что они еще увидятся у него в гостях, но Гордон усомнился, что придет на встречу.

Правда ли, что Гордону вызывали скорую в студию шоу

По данным Telegram-канала Baza, Александр Гордон 4 февраля почувствовал себя плохо на съемках шоу «Закрытый показ», из-за чего в студию вызвали скорую помощь.

«Гордон почувствовал себя плохо на работе, ему вызвали скорую. Медики выявили у ведущего аритмию — ему сделали укол, после чего он вернулся к работе», — говорится в сообщении канала.

Позднее Александр Гордон лично вышел на связь и сообщил о своем состоянии. По словам ведущего, он случайно ответил на звонок журналистов.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как „убил“ Кологривого. <...> А, это вы и есть. Все. Нет, до свидания», — сказал он.

Кто был прав в скандале

Александр Гордон был прав, когда предложил Никите Кологривому покинуть свое шоу «Закрытый показ», заявил NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров.

«Он абсолютно прав, что предложил зазнавшемуся актеру покинуть студию. Я сам работаю на телевидении и радио и могу сказать, что ведущий — хозяин, который решает, кому дать слово и сколько человек будет говорить. Иначе это будет уже не шоу, а бардак», — сообщил Шнейдеров.

Телеведущий уверен, что скандал в эфире программы не отразиться на ее рейтингах. Он напомнил, что на «Закрытом показе» демонстрируют качественные, но спорные фильмы, поскольку шоу создано для того, чтобы на нем велись дискуссии.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Александр Гордон

Отразится ли скандал на карьере Кологривого

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью NEWS.ru заявил, что судьба артиста зависит не от высказываний, а от качества сыгранных ролей, поэтому скандал с Александром Гордоном не скажется на карьере Никиты Кологривого.

«Если Никита Кологривый будет играть хорошо и в хороших проектах, его карьера продолжится. Одно ток-шоу не изменит ничью судьбу», — отметил он.

Кинокритик предположил, что Кологривый ведет себя эпатажно из-за неопытности. По мнению Шнейдерова, спорить в студии Первого канала с телеведущим не лучший вариант.

«Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведет себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал», — добавил Давид Шнейдеров.

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