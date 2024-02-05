Актер Никита Кологривый со скандалом покинул шоу «Закрытый показ» на Первом канале, а телеведущему Александру Гордону потребовалась помощь медиков в студии программы. Какие известны последние новости об их конфликте?
Почему разругались Гордон и Кологривый
Никита Кологривый со скандалом покинул съемки программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Эфир с актером вышел на Первом канале 3 февраля.
В ходе шоу артист начал развернуто высказывать свое мнение насчет фильма «Подельники». Гордону это не понравилось, и он попросил гостя говорить кратко. Кологривый на это ответил, что может в трех словах закончить шоу, на что телеведущий напомнил ему, что только он отвечает за качество программы, поэтому призывает соблюдать регламент.
«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. <...> Выход там», — объяснил Гордон.
Актер встал со своего места со словами: «Я с вами диалог не найду». Перед уходом из студии он также заявил ведущему, что они еще увидятся у него в гостях, но Гордон усомнился, что придет на встречу.
Правда ли, что Гордону вызывали скорую в студию шоу
По данным Telegram-канала Baza, Александр Гордон 4 февраля почувствовал себя плохо на съемках шоу «Закрытый показ», из-за чего в студию вызвали скорую помощь.
«Гордон почувствовал себя плохо на работе, ему вызвали скорую. Медики выявили у ведущего аритмию — ему сделали укол, после чего он вернулся к работе», — говорится в сообщении канала.
Позднее Александр Гордон лично вышел на связь и сообщил о своем состоянии. По словам ведущего, он случайно ответил на звонок журналистов.
«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как „убил“ Кологривого. <...> А, это вы и есть. Все. Нет, до свидания», — сказал он.
Кто был прав в скандале
Александр Гордон был прав, когда предложил Никите Кологривому покинуть свое шоу «Закрытый показ», заявил NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров.
«Он абсолютно прав, что предложил зазнавшемуся актеру покинуть студию. Я сам работаю на телевидении и радио и могу сказать, что ведущий — хозяин, который решает, кому дать слово и сколько человек будет говорить. Иначе это будет уже не шоу, а бардак», — сообщил Шнейдеров.
Телеведущий уверен, что скандал в эфире программы не отразиться на ее рейтингах. Он напомнил, что на «Закрытом показе» демонстрируют качественные, но спорные фильмы, поскольку шоу создано для того, чтобы на нем велись дискуссии.
Отразится ли скандал на карьере Кологривого
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью NEWS.ru заявил, что судьба артиста зависит не от высказываний, а от качества сыгранных ролей, поэтому скандал с Александром Гордоном не скажется на карьере Никиты Кологривого.
«Если Никита Кологривый будет играть хорошо и в хороших проектах, его карьера продолжится. Одно ток-шоу не изменит ничью судьбу», — отметил он.
Кинокритик предположил, что Кологривый ведет себя эпатажно из-за неопытности. По мнению Шнейдерова, спорить в студии Первого канала с телеведущим не лучший вариант.
«Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведет себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал», — добавил Давид Шнейдеров.
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