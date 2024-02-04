Гордон случайно ответил на звонок журналиста и подтвердил, что не умер

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон впервые и случайно вышел на связь после скандала с актером Никитой Кологривым, передает «Фонтанка». Журналисты дозвонились до телезвезды, но тот принял их за другого собеседника и дал ироничный комментарий.

Мне просто звонок шел, а это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как убил Кологривого. <...> А это вы есть. Все. Нет, до свидания, — сказал Гордон.

Ранее он выгнал из студии шоу «Закрытый показ» звезду сериала «Слово пацана» за не понравившийся ему комментарий о фильме «Подельники». Кологривому не понравился тон, в котором с ним разговаривал ведущий.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что Гордон был прав, когда предложил звезде покинуть свое шоу. По его мнению, этот скандал никак не повлияет на рейтинги программы. Кинокритик подчеркнул, что на «Закрытом показе» демонстрируют качественные, но спорные фильмы, поскольку шоу создано, чтобы на нем велись дискуссии. Шнейдеров назвал Гордона харизматичной и интеллектуальной личностью, а также отличным телеведущим.