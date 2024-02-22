Сериал с погибшим Пускепалисом, фильм с Деревянко: что смотреть на неделе

Фото: Телеканал СТС

Кадр из трейлера к сериалу «Как Деревянко Ломоносова играл»

На этой неделе выходит комедия «Как Деревянко Ломоносова играл», сериал с Сергеем Пускепалисом «Вернуть любой ценой», ламповая драма с Еленой Яковлевой «Свет», триллер «Внутри убийцы» и новая экранизация исторического романа «Сёгун». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах на российских и зарубежных платформах.

«Свет»

Премьера: 22 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Елена Яковлева, Валерий Панков, Сергей Шанин, Сергей Волков, Дарья Коныжева.

Зачем смотреть: честная картина о жизни с травмой от молодого режиссера Антона Коломейца, ставшая триумфатором фестиваля «Выборг 2023».

В центре истории — Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева). Она работает в службе помощи пожилым людям. В разгар очередного утреннего совещания на прием к Татьяне просится мужчина (Валерий Панков). Он пытается узнать, какие услуги предоставляет соцслужба, но уходит разочарованный формальными ответами Татьяны Сергеевны. Главная героиня живет с заботливым мужем (Сергей Шанин) и сыном (Сергей Волков), приехавшим на юбилей матери.

Накануне дня рождения Татьяна чувствует, что утратила внутренний свет. Чтобы его найти, придется вернуться к травме из прошлого. Это произошло много лет назад, когда героиня фильма еще не выбрала эту работу и не стала такой, какой ее в итоге сделала жизнь.

Фильм показывает, как Таня из прошлого превратилась в нее же из настоящего. Критики отмечают высококлассную работу Елены Яковлевой.

«Как Деревянко Ломоносова играл»

Премьера: 26 февраля

Где смотреть: СТС, More

В ролях: Павел Деревянко, Клим Шипенко, Вероника Васант, Варвара Володина, Артем Волобуев, Антон Богданов.

Зачем смотреть:

По сюжету Клим Шипенко снимает фильм про Михаила Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Актера (играет сам себя) настиг творческий кризис, поэтому он отправился на родину ученого, чтобы найти вдохновение. Деревянко поселился в доме Беловых. Егор Белов (Антон Богданов) — простой русский мужик, который зарабатывает физическим трудом.

Но появление Деревянко изменило привычный уклад жизни местных. Теперь Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), а их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, в то время как местный депутат (Артем Волобуев) решает построить предвыборную кампанию с помощью звезды.

В сериале герой Павла падал за борт катера, скакал верхом на коне, тонул в болоте, принимал роды у коровы и встречался с кабаном.

Большая часть съемок прошла в селе Ломоносово и на Рыбинском водохранилище. Над комедией работали автор сценариев «Родкома» и «Дылд» Дмитрий Белавин, оператор Антон Пай («Контакт») и режиссер короткометражного кино Раиля Каримова, для которой новый проект стал сериальным дебютом.

«Вернуть любой ценой»

Премьера: 23 февраля

Где смотреть: KION

В ролях: Сергей Пускепалис, Саера Сафари, Антон Батырев, Алексей Кравченко, Марина Александрова, Агата Муцениеце.

Зачем смотреть: последняя роль Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП в 2022 году.

Сюжет сериала разворачивается в 1983 году во времена войны в Афганистане. Девушка по имени Дина Каримова (Саера Сафари) не поступила в медицинский институт и отправилась на стажировку в военный госпиталь, расположенный в зоне боевых действий, чтобы в будущем пройти строгий отбор в вуз.

Там ее заметил начальник политотдела (Сергей Пускепалис). Он попытался завоевать расположение девушки, но она влюбилась в офицера Герасимова (Антон Батырев), которого буквально спасла с того света. Такое положение вещей не понравилось герою Пускепалиса, и он решил выслать офицера домой, а Дину — на передовую.

Съемки сериала начались осенью 2014 года в Волгограде, продолжились в Москве и Казахстане. Режиссером картины выступил Тимур Алпатов, известный по проектам «Золотая орда», «Художник», «Годунов» и «Глухарь». Над сценарием ленты работал Андрей Житков.

«Внутри убийцы»

Премьера: 22 февраля

Где смотреть: Кинопоиск

В ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Сергей Шакуров, Анастасия Красовская, Сергей Гилёв, Дарья Коныжева, Вероника Мохиреева.

Зачем смотреть: триллер про поиски петербургского душителя, превращающего своих жертв в кукол, по мировому хиту Майка Омера.

Сюжет бестселлера адаптирован под российские реалии. Действие перенесли из Чикаго в Санкт-Петербург и Москву. Профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский) ищут городского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в подобие арт-объектов.

Пятисерийный проект снят режиссером Владимиром Мирзоевым, который известен зрителям по сериалу «Топи» и работал над «Преступлением и наказанием». Он также выступил в качестве сценариста. Его соавтором стала дочь Анастасия.

«Сёгун»

Премьера: 27 февраля

Где смотреть: FX

В ролях: Анна Савай, Хироюки Санада, Космо Джарвис, Таданобу Асада, Томми Бастоу.

Зачем смотреть: вторая экранизация монументального труда Джеймса Клавелла о междоусобицах в Японии XVI века.

Сюжет сериала повторяет историю одноименной книги. Действие разворачивается в Японии XVI века. Английский штурман Джон Блэкторн (Космо Джарвис) терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Ему и его команде грозит неминуемая смерть, но череда случайных событий помогает отсрочить казнь Блэкторна. Постепенно важные японские даймё и подвластные им самураи узнают у иностранца полезную для себя информацию о кораблестроении и морском ведении войны. Так англичанин проходит путь от пленника и варвара до полноправного самурая и правой руки борющегося за власть самурая Торанаги (Хироюки Санада).

Над сериалом о политических интригах в феодальной Японии работали Фред Туа («Пацаны»), Джонатан ван Тюллекен («Отбросы») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»). Предыдущая адаптация романа была снята больше 40 лет назад, мини-сериал с Ричардом Чемберленом стал трехкратным обладателем «Золотого глобуса».

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