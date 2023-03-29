Российский фильм получил две награды французского кинофестиваля Фильм «Накануне» Ерохиной получил два приза на фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Накануне»

Фильм российского режиссера Алисы Ерохиной «Накануне» получил две награды на фестивале авторского кино L’Europe autour de l’Europe в Париже, сообщили организаторы мероприятия в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Россиянка получила отдельный приз студенческого жюри, а также добилась особого упоминания со стороны организаторов.

Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу Приза LUNA (студенческое жюри) и Приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм «Накануне» (Россия/Франция), — написали организаторы фестиваля.

Картина «Накануне» была снят Ерохиной в 2022 году. Фильм рассказывает об истории 16-летнего мальчика, который покупает пистолет, чтобы застрелить любовницу своего отца. Главных персонажей сыграли начинающий актер Артем Яковлев и опытный деятель искусств Дарья Екамасова.

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