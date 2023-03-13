«Навальный» получил «Оскар» за лучший документальный фильм «Навальный» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм»

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Лента повествует об отравлении оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию. 95-я церемония вручения наград американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал АВС.

Я бы хотел посвятить эту награду Алексею Навальному, — сказал режиссер ленты.

Также на премию в этой номинации претендовали фильмы «Все, что дышит» (HBO, режиссер Шонак Сен, Великобритания, Индия, США), «Вся красота и кровопролитие» (Neon, режиссер Лора Пойтрас, США), «Огонь любви» (National Geographic / Neon, режиссер Сара Доса, США и Канада) и «Дом из осколков» (режиссер Симон Леренг Вильмонт, Украина, Дания, Швеция и Финляндия).

Ранее стало известно, что обладателем премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» был назван «Пиноккио Гильермо дель Торо». Для режиссера это третий «Оскар». Ранее он получал награду за режиссуру и лучший фильм за картину «Форма воды».