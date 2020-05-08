Роднянский спродюсирует сериал о визите иностранной гей-делегации в СССР

https://static.news.ru/photo/e7c29a48-912c-11ea-a5dc-fa163e074e61_660.jpg Александр Роднянский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Александр Роднянский выступит продюсером сериала, в основу которого легла реальная истории о том, как в СССР случайно привезли немецких гей-активистов. Проект получил название «Красная радуга».

Роднянский написал в Instagram, что права на историю его команда приобрела у самих участников событий тех лет и у переводчицы, которая сопровождала иностранцев во время визита.

В 1978 году в СССР существовала строгая статья Уголовного кодекса «Мужеложество», которая предусматривала тюремное заключение до пяти лет. И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог, — написал продюсер.

В сериале расскажут о том, как секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов принял группу активных молодых людей, которых увидел на митинге в ФРГ, за коммунистов и пригласил их в Москву.

Как писал NEWS.ru, специалисты киностудии «Мосфильм» отреставрировали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» российского режиссёра Никиты Михалкова. Сейчас ведётся работа над лентой «Сорок первый» Григория Чухрая.