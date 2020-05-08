Роднянский спродюсирует сериал о визите иностранной гей-делегации в СССР

Российский продюсер Александр Роднянский выступит продюсером сериала, в основу которого легла реальная истории о том, как в СССР случайно привезли немецких гей-активистов. Проект получил название «Красная радуга».
Роднянский написал в Instagram, что права на историю его команда приобрела у самих участников событий тех лет и у переводчицы, которая сопровождала иностранцев во время визита.
В 1978 году в СССР существовала строгая статья Уголовного кодекса «Мужеложество», которая предусматривала тюремное заключение до пяти лет. И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог, — написал продюсер.
В сериале расскажут о том, как секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов принял группу активных молодых людей, которых увидел на митинге в ФРГ, за коммунистов и пригласил их в Москву.
Как писал NEWS.ru, специалисты киностудии «Мосфильм» отреставрировали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» российского режиссёра Никиты Михалкова. Сейчас ведётся работа над лентой «Сорок первый» Григория Чухрая.
Добавьте наши новости в избранные источники