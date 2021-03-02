Netflix, шахматы и кочевники: лучшие фильмы 78-го «Золотого глобуса»

Соскучились по светским раутам, красным дорожкам и звёздам в сверкающих вечерних нарядах? Тогда это видео для вас. В США состоялась долгожданная 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Из-за пандемии она прошла на пару месяцев позже обычного и к тому же в обновлённом формате. Помимо традиционного The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, церемония транслировалась и из нью-йоркского Rockefeller Center, а многие номинанты и лауреаты присоединились к вечеру по видеосвязи. Подробности — в материале NEWS.ru.