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Netflix, шахматы и кочевники: лучшие фильмы 78-го «Золотого глобуса»

20:52, 02 марта 2021
Фото: HFPA Photographer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соскучились по светским раутам, красным дорожкам и звёздам в сверкающих вечерних нарядах? Тогда это видео для вас. В США состоялась долгожданная 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Из-за пандемии она прошла на пару месяцев позже обычного и к тому же в обновлённом формате. Помимо традиционного The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, церемония транслировалась и из нью-йоркского Rockefeller Center, а многие номинанты и лауреаты присоединились к вечеру по видеосвязи. Подробности — в материале NEWS.ru.

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