Названы самые сексуальные фильмы в истории кинематографа

https://static.news.ru/photo/5b4119dc-9857-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Искупление» Фото: Universal Pictures

Американский журнал Esquire составил рейтинг самых сексуальных фильмов всех времён. Его лидером стала французская историческая драма «Портрет девушки в огне», снятая в 2019 году.

Действие картины разворачивается во Франции в 1760-х годах. Главной героиней является молодая художница, которую богатая женщина нанимает для написания портрета её дочери. Между двумя женщинами вспыхивает любовная связь.

На втором месте рейтинга находится картина «Искупление», главную роль в ней сыграла Кира Найтли. Фильм рассказывает историю любви двух людей в период Второй мировой войны.

Третье место занимает фильм ужасов «Няня», в котором ребёнок бесповоротно влюбляется в свою няню.

В рейтинг также попали фильмы «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Супер Майк», «Тайное влечение», «Из машины» и другие. На последнем месте находится триллер 1981 года «Жар тела».

NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Megogo назвал фильм «Заражение» самой популярной картиной во время самоизоляции среди российских пользователей.