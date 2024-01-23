«Мастер и Маргарита»: что рассказала Снигирь и другие актеры об экранизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая в новой экранизации «Мастера и Маргариты» главную героиню, заявила, отвечая на вопрос NEWS.ru, что, готовясь к роли, она поняла: книга Михаила Булгакова о любви. Фильм режиссера Михаила Локшина выходит на экраны России 25 января. Что сказали актеры о съемках в картине — в материале NEWS.ru.

Как Снигирь пришла к пониманию романа «Мастер и Маргарита»

По словам Юлии Снигирь, она еще не видела окончательной версии фильма и очень волнуется из-за рефлексии.

«Всегда остается рефлексия, что ты не смогла „дать“ этой роли, и каждый раз хочется заново начать, поскольку человек растет, „взрослеет“, новые обстоятельства жизни появляются. Я думаю, что это роман о любви. Раньше мне нравились главы о Воланде, потом я полюбила главы, касающиеся Ершалаима. Но вот сейчас, готовясь к съемкам, я поняла, что имел в виду Булгаков, и это роман о любви», — заявила актриса.

Что сказал Цыганов о роли Мастера

Актер Евгений Цыганов признался, что ему нелегко далась роль Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», где его партнершей стала супруга Юлия Снигирь. Режиссер Михаил Локшин же ранее сказал, что обнаружил химию между двумя актерами, но Цыганов это подтверждать не стал.

«Это непросто, но и обнимать знакомого человека тоже не всегда легко. И делать вид, что он замечательно пахнет, например. Везде есть свои сложности. Ну, конечно, это особенное приключение в том смысле, что я знаю, что это Юлин любимый роман. Мною этот роман также очень любим. Герои эти, безусловно, любимы всеми. Во всяком случае, теми людьми, кто читал этот роман», — сказал Цыганов.

Он назвал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» смешным и заявил, что у него нет ключа к пониманию произведения. Во время общения с журналистами на предпремьерном показе одноименного фильма в киноцентре «Октябрь» артист подчеркнул, что ответ на этот вопрос долгие годы ищут сильнейшие умы.

«Он смешной роман. Смешная очень история. Сложно мне ответить очень. <...> Я вам чушь говорю полную, потому что мне надо отвечать. Вы мне задаете очень серьезные вопросы, что такое ключ к роману „Мастер и Маргарита“, который не дописал Булгаков. Роман, к которому ключи ищут сильнейшие умы, пишут огромные тома. Вы хотите, чтобы я сейчас на красной дорожке рассказал про ключ к роману. У меня его нет», — признался актер.

Цыганов отметил, что Булгаков называл себя сатириком и писал соответствующие произведения, поэтому «Мастера и Маргариту» можно считать смешным романом. Артист подчеркнул, что без самоиронии в современном мире не пережить жизненные драмы.

Как Гуськов оценил участие в съемках «Мастера и Маргариты»

Актер Алексей Гуськов, сыгравший в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» барона Майгеля, заявил NEWS.ru, что для него это были съемки с талантливыми людьми по талантливому произведению. По его словам, артистам очень редко достается роль, где можно подумать о том, что такое человек.

«Съемки с талантливыми людьми, талантливыми партнерами по известному произведению... Сложно работать над утомительным проектом. Деньги уходят, а позор остается. Тут этого нету», — сообщил он.

Гуськов добавил, что Мастер стоит перед выбором — черное или белое, и это не «сдвиг по фазе», а поиск человеком системы координат. Его же персонаж — барон Майгель ответил на этот вопрос и выбрал конформизм.

Какая у Ярмольника многолетняя связь с Булгаковым

Российский актер Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заявил, что у него сложилась многолетняя связь с Михаилом Булгаковым. Он рассказал, что сыграл в спектакле по роману писателя еще в 1976 году.

«Произведение („Мастер и Маргарита“. — NEWS.ru) — одно из самых любимых, у меня давние связи с этим произведением. Может быть, я первый из всех, кто снимался в этой картине, потому что я играл в спектакле у Юрия Петровича Любимова в 1976 году. Поэтому у меня с Булгаковым уже многолетняя связь», — заявил Ярмольник.

Актер признался, что в первый раз прочитал роман, когда учился в школе, однако тогда не понял смысл произведения. По словам Ярмольника, Булгаков — это отдельная планета, язык и видение мира. В фильме Локшина, как подчеркнул артист, замечательный сценарий, в котором тесно переплетаются придуманная Булгаковым история и его жизнь.

Какая была незапланированная сцена в «Мастере и Маргарите»

Актриса Полина Ауг рассказала NEWS.ru о незапланированной сцене в новой экранизации «Мастера и Маргариты». По ее словам, режиссер Михаил Локшин спонтанно предложил сыграть, как ее героиня — Гелла — садится в машину к Воланду.

«Локшин работал с актрисами очень трепетно, и я ему безумно благодарна. Мы очень много работали до начала съемок — очень много работали над образом, текстом, посвятили много времени разбору. Когда начались съемки, не хватало времени что-то менять. Во многом вещи рождались спонтанно. Например, когда я сажусь в машину к Воланду. Этой сцены не должно было быть, но режиссер сказал: „Давай, ты сделай, а потом мы поймем, это нужно или нет“. В итоге эта сцена вошла в окончательную версию фильма», — заявила Ауг.

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