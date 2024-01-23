«Он смешной»: Цыганов высказался о романе «Мастер и Маргарита» Актер Цыганов назвал роман «Мастер и Маргарита» смешным

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Евгений Цыганов

Российский актер Евгений Цыганов назвал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» смешным и заявил, что у него нет ключа к пониманию произведения, передает корреспондент NEWS.ru. Во время общения с журналистами на предпремьерном показе одноименного фильма Михаила Локшина в киноцентре «Октябрь» артист подчеркнул, что ответ на этот вопрос долгие годы ищут сильнейшие умы.

Он смешной роман. Смешная очень история. Сложно мне ответить очень. <...> Я вам чушь говорю полную, потому что мне надо отвечать. Вы мне задаете очень серьезные вопросы, что такое ключ к роману «Мастер и Маргарита», который не дописал Булгаков. Роман, к которому ключи ищут сильнейшие умы, пишут огромные тома. Вы хотите, чтобы я сейчас на красной дорожке рассказал про ключ к роману. У меня его нет, — признался актер.

Цыганов, который сыграл Мастера в фильме Локшина, отметил, что Булгаков называл себя сатириком и писал соответствующие произведения, поэтому «Мастера и Маргариту» можно считать смешным романом. Артист подчеркнул, что без самоиронии в современном мире не пережить жизненные драмы.

Говоря о съемках в «Мастере и Маргарите», Цыганов заявил, что ему с трудом далась роль Мастера. Актер назвал работу в картине «особенным приключением», в частности потому, что его партнершей по ленте стала супруга Юлия Снигирь.