В московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера нового российского фильма «Легенды „Орлёнка“» , который выйдет в прокат 11 августа. Показ посетили звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса: певец Владимир Лёвкин с супругой, телеведущая Эвелина Блёданс, актриса Анастасия Макеева, музыканты Николай Агутин и Бедрос Киркоров, певица Надежда Ручка, а также другие знаменитости.

По сюжету девочка Маша и еще четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и неожиданно оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Главная героиня случайно пробуждает одного из семи каменных старцев, и теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи и научиться ценить дружбу.

Приключенческую комедию снимали в детском оздоровительном центре «Орлёнок», который создатели фильма назвали местом силы. Роли исполнили Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский, Ксения Петруничева, Алена Долголенко и другие.

Кадры премьеры фильма «Легенды „Орлёнка“» — в галерее NEWS.ru.

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Певица, модель Таша Белая на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица, модель Таша Белая на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица Надежда Ручка на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Надежда Ручка на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Станислав Бондаренко на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Станислав Бондаренко на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Евгений Данчевский на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Данчевский на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Эвелина Бледанс на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Эвелина Бледанс на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Алена Долголенко на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Алена Долголенко на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсер Лариса Преториус на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Лариса Преториус на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Маруся Климова на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Маруся Климова на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Никита Жоричев (слева) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Никита Жоричев (слева) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Анастасия Крайнова на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Крайнова на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица и композитор Ирина Грибулина (в центре) с дочерью Анастасией слева) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и композитор Ирина Грибулина (в центре) с дочерью Анастасией слева) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Николай Агутин и народный артист РФ Бедрос Киркоров (справа) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Агутин и народный артист РФ Бедрос Киркоров (справа) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсер Олег Штром на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Олег Штром на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Режиссер Ольга Беляева на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Ольга Беляева на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильмана премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильмана премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Екатерина Самуйлина на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Самуйлина на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсер Лариса Преториус на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Лариса Преториус на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве