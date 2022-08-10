В московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера нового российского фильма «Легенды „Орлёнка“» , который выйдет в прокат 11 августа. Показ посетили звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса: певец Владимир Лёвкин с супругой, телеведущая Эвелина Блёданс, актриса Анастасия Макеева, музыканты Николай Агутин и Бедрос Киркоров, певица Надежда Ручка, а также другие знаменитости.
По сюжету девочка Маша и еще четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и неожиданно оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Главная героиня случайно пробуждает одного из семи каменных старцев, и теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи и научиться ценить дружбу.
Приключенческую комедию снимали в детском оздоровительном центре «Орлёнок», который создатели фильма назвали местом силы. Роли исполнили Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский, Ксения Петруничева, Алена Долголенко и другие.
Кадры премьеры фильма «Легенды „Орлёнка“» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица, модель Таша Белая на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Надежда Ручка на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Станислав Бондаренко на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Евгений Данчевский на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Эвелина Бледанс на премьере фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Алена Долголенко на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Лариса Преториус на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Маруся Климова на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Никита Жоричев (слева) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Крайнова на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица и композитор Ирина Грибулина (в центре) с дочерью Анастасией слева) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Николай Агутин и народный артист РФ Бедрос Киркоров (справа) на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Олег Штром на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Ольга Беляева на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера приключенческого фильмана премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Самуйлина на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Лариса Преториус на премьере фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве