Макеева, Агутин, Киркоров, посетили премьеру фильма «Легенды „Орлёнка“»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съемочная группа фильма на премьере приключенческого фильма «Легенды „Орлёнка“» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера нового российского фильма «Легенды „Орлёнка“» , который выйдет в прокат 11 августа. Показ посетили звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса: певец Владимир Лёвкин с супругой, телеведущая Эвелина Блёданс, актриса Анастасия Макеева, музыканты Николай Агутин и Бедрос Киркоров, певица Надежда Ручка, а также другие знаменитости.

По сюжету девочка Маша и еще четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и неожиданно оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Главная героиня случайно пробуждает одного из семи каменных старцев, и теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи и научиться ценить дружбу.

Приключенческую комедию снимали в детском оздоровительном центре «Орлёнок», который создатели фильма назвали местом силы. Роли исполнили Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский, Ксения Петруничева, Алена Долголенко и другие.

Кадры премьеры фильма «Легенды „Орлёнка“» — в галерее NEWS.ru.