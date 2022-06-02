Не алкоголизм и не болезнь: Агутин впервые раскрыл причину смерти Белоусова Николай Агутин рассказал, почему кумир 1990-х Женя Белоусов внезапно умер в 32 года

Фото: Татьяна Кузьмина/ИТАР-ТАСС

Певец Евгений Белоусов

2 июня 1997 года, ровно 25 лет назад, умер кумир миллионов певец Женя Белоусов. У исполнителя хитов «Девочка моя синеглазая», «Алёшка», «Облако волос», «Девчонка-девчоночка» были слава, деньги, успех, внимание поклонниц. Белоусов не имел одного — далеко идущих планов. Артист признавался друзьям, что «не видит себя в старости». Он скончался в 32 года. Как жизнерадостный на сцене и экране певец напророчил свой уход, что на самом деле стало причиной смерти Жени Белоусова, NEWS.ru рассказали его первый концертный директор Николай Агутин (отец Леонида Агутина) и поэт, автор хитов Александр Шаганов.

В чём Белоусов стал первым на российской эстраде?

Алла Пугачева называла Женю Белоусова «конкурентом Филиппа Киркорова», коллеги и поклонники до сих пор называют его одним из символов эстрады 1990-х. Будущий кумир миллионов начинал в группе «Интеграл» Бари Алибасова, затем фактурного парня заметила редактор популярной телепрограммы «Утренняя почта» Марта Могилевская, с которой Белоусову приписывали роман. Она пригласила исполнителя в выездной эфир, запись которой проходила в Алуште (на видео — с отметки 16:45. — NEWS.ru), и наутро, как рассказал композитор, первый концертный директор Белоусова Николай Агутин, «Женя проснулся знаменитым».

В беседе с NEWS.ru Николай Агутин назвал хорошие вокальные данные и пластичность исполнителя как залог его успеха у зрителей.

Женя двигался здорово. Такого, чтобы одновременно петь и двигаться на сцене, то есть оба эти действия совмещать, до него на отечественной эстраде этого не делал никто. Женя был первопроходцем в этом смысле, — подчеркнул Николай Агутин.

Почему рокеры называли его «эталоном пошлости», а потом сами пели его песни

Поэт-песенник Александр Шаганов, написавший слова к некоторым хитам Жени Белоусова («Вечерочек-вечерок», «Облако волос») и сопровождавший его на концертах на протяжении четырёх лет, в разговоре с NEWS.ru отметил «просто бешеную популярность» исполнителя. По словам Шаганова, артист собирал «стадионы девочек, которые обожали фактурного красавца с копной волос и отличным чувством юмора».

В популярном ток-шоу «Акулы пера» Белоусов вспоминал, как однажды в шутку «подставил» своего друга Дмитрия Маликова. Это случилось во время посещения певцом рок-клуба, куда его пригласил приятель.

Люди все в шипах, кожаных куртках, лисьи хвосты пришиты — очень стильные ребята. А я в красном пиджаке захожу... Они поворачиваются, и первые слова их были: «Опа! Сам пришел!» Потом началось выяснение, эти рокеры мне говорят: «Ты понимаешь, что ты — эталон пошлости?» Я, естественно, начинаю «подставлять» друзей, говорю: «Почему я [верх пошлости], а не Дима Маликов?» — рассказывал Белоусов.

По словам артиста, тот начавшийся со стычки вечер «закончился очень хорошо». Обнявшись с Женей Белоусовым, рокеры «прыгали по кругу и пели „Девочка моя синеглазая“ все вместе».

Что стало настоящей причиной смерти Жени Белоусова?

Николай Агутин рассказал, что в середине 1990-х Белоусов вложил заработанные на эстраде деньги в ликёро-водочный завод. Будучи владельцем предприятия, певец, вспоминает его экс-директор, «дегустировал продукцию и несколько втянулся в алкогольное дело».

Алкоголь Женю немного подкосил. Он набрал несколько лишних килограммов и решил с помощью премудростей медицины подлечиться. Лёг в больницу, там ему капельницы назначили, — рассказал Николай Агутин.

Он опроверг ранее озвученные в СМИ версии о причинах смерти Белоусова. Агутин считает, что певец умер не от алкоголизма и не от болезни. (По мнению Шаганова, которым он поделился в эфире программы «Судьба человека», артист мог скончаться из-за аневризмы головного мозга, возникшей вследствие полученной в детстве травмы.) По словам Николая Агутина, он «собственными глазами видел, что Женя прекрасно выглядел в больнице, байки травил». Смерть исполнителя он назвал несчастным случаем «из-за легкомысленности самого Жени Белоусова», который неправильно поставил сам себе капельницу.

В больнице Жене ставили обыкновенные капельницы. Он пошёл покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил её обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырёк воздуха попал. В результате он ушёл во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию, — резюмировал Николай Агутин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Николай Агутин

Поэт Александр Шаганов вспомнил, как незадолго до смерти Белоусов признался ему, что «не видит себя в старости».

Он так и сказал: «Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым». Произнёс не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил всё это (ранний уход из жизни. — NEWS.ru) сам себе, — предположил поэт.

Шаганов отметил, что «все запомнили его молодым, за короткую жизнь он сумел зарядить планету своим творчеством настолько мощно, что свет от кометы по имени Женя Белоусов мы ощущаем по сей день».