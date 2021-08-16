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Стали известны подробности родов Лизы Арзамасовой

12:07, 16 августа 2021
Стали известны подробности родов Лизы Арзамасовой Елизавета Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com
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У фигуриста и продюсера ледового шоу Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой родился сын. Порталу Blitz стали известны подробности его появления на свет.

Звезда сериала «Папины дочки» рожала в одном из самых дорогостоящих медицинских учреждений столицы. Общая стоимость родов Арзамасовой составила 1,3 млн рублей: фигурист был вынужден трудиться в Сочи всё время до появления малыша на свет. При этом сам отец даже не присутствовал на родах: супруга была против.

Не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах. Это интимный момент, — аргументировала свою позицию Арзамасова в интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Имя ребёнку новоиспечённые родители ещё не выбрали, решив подождать несколько дней, прежде чем определиться с выбором. У Авербуха уже есть взрослый сын, Мартин, который живёт с отцом после развода фигуриста с экс-супругой, фигуристкой Ириной Лобачёвой.

Ранее Арзамасова жаловалась не нестабильное психоэмоциональное состояние, вызванное беременностью.

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