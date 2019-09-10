https://static.news.ru/photo/3fba77d0-d3db-11e9-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

Депутат Госдумы Александр Луговой прокомментировал задумку британского телеканала снять сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, к этой идее он относится скептически, однако готов выступить кастинг-режиссёром проекта.

На такие вопросы и идеи я могу только стебаться. Я готов выступить кастинг-режиссёром на этом мероприятии, даже учитывая, что среди героев будет мой прототип, мой образ. Я бы даже порекомендовал кого-то из актёров Голливуда на эту историю, — заявил он в интервью « Политике Сегодня ».

Луговой отметил, что этот сериал всё равно не будет иметь ничего общего с тем, что было на самом деле. Правду об убийстве знают, по его словам, только британские спецслужбы.

Ранее News.ru писал, что за основу проекта планируется взять документальный цикл «Охота на убийц из КГБ» производства Channel 4. Главную роль может исполнить Дэвид Теннант, сыгравший в «Докторе Кто» и «Благих знамениях». В качестве сценариста приглашён Джордж Кей, который работал над сериалами «Убивая Еву» и «Преступник».