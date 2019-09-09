https://static.news.ru/photo/54112186-d311-11e9-b479-fa163e074e61_660.jpg Александр Литвиненко Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Британский телеканал ITV намерен снять сериал про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

По некоторым данным, за основу проекта планируется взять документальный цикл «Охота на убийц из КГБ» производства Channel 4. Главную роль может исполнить Дэвид Теннант, сыгравший в «Докторе Кто» и «Благих знамениях».

В качестве сценариста приглашён Джордж Кей, который работал над сериалами «Убивая Еву» и «Преступник», передаёт The Guardian .

Ранее News.ru писал, что британский инвестор Энтони Болтон начал работу над оперой об отравленном в 2006 году бывшем сотруднике ФСБ Александре Литвиненко, который являлся подданным Великобритании.

Экс-сотрудник ФСБ Литвиненко бежал в Великобританию и умер вскоре после получения гражданства. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование.