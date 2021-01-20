Госпитализированная с COVID-19 Алиса Фрейндлих остаётся в реанимации

https://static.news.ru/photo/b13da9ac-5bd1-11eb-8b61-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, всё ещё находится в реанимации. Медики оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.

В пресс-службе клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где проходит лечение артистка, сообщили, что она остаётся в палате интенсивной терапии отделения реанимации под постоянным наблюдением медиков. Контрольная компьютерная томография показала положительную динамику в верхних долях лёгких, передаёт ТАСС.

Сегодня у нас был консилиум с привлечением московских консультантов. Лечение признано правильным, внесённые коррективы незначительны, — сказала собеседница агентства.

По её словам, 21 января за Фрейндлих закреплён постоянный специалист по массажу и ЛФК, «который будет поднимать и переворачивать пациентку по более интенсивной схеме». Кроме того, в пресс-службе больницы опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения об ухудшении состоянии актрисы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова, звезда советского и постсоветского кино, отреагировала в разговоре с журналистами на слухи о своей госпитализации с заражением коронавирусной инфекцией. Актриса эти домыслы опровергла.