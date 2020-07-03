Гарри Поттер появился в комиксе Marvel

https://static.news.ru/photo/01e25026-bd15-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Персонаж Гарри Поттер, описанный британской писательницей Джоан Роулинг в книгах о школе магов, появился в комиксе вселенной Marvel. Он столкнулся с суперзлодеем Джаггернаутом.

Пользователи Сети показали страницы из третьего выпуска комикса New Excalibur («Новый Экскалибур»), который выходил с 2006 по 2008 год. На них Джаггернаут сталкивается в переулке в Лондоне с тремя подростками, которые выглядят, как Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли.

It's official. Harry Potter exists in the Marvel Universe. pic.twitter.com/TIhC4dvfgT — TapioCat (@tiny_tapioca) July 1, 2020

После столкновения перепугавшаяся девушка обращается к парню в круглых очках и называет его Гарри. Когда рыжеволосый мальчик спрашивает, что произошло, Гарри отвечает, что не знает, но очень рад тому, что огромный незнакомец бежал не за ними.

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