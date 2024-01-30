Деревянко назвал проект, который принес ему всенародную славу Деревянко: всенародная любовь и слава пришли после сериала «Домашний арест»

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Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко на премьере фильма «Конец Славы» рассказал NEWS.ru, что всенародная любовь к нему пришла после участия в сериале «Домашний арест». При этом артист признался, что не думал о том, боится ли он потерять славу.

Это (путь к славе. — NEWS.ru) все постепенно происходило... Наверное, после «Домашнего ареста» это произошло — всенародная любовь, — ответил актер.

Ранее Деревянко поделился с журналистами, что во время съемок сцен с гробом в комедии «Конец Славы» чувствовал себя спокойно и хотел спать. Он признался, что не верит в суеверия. По словам артиста, на съемку отрывка с гробом ушло около восьми часов. Как подчеркнул исполнитель главной роли, он согласился сниматься в «Конце Славы» из-за «крутейшей истории» о том, как человек «теряет берега, теряет себя», а потом перерождается.

В свою очередь режиссер «Конца славы» Марюс Вайсберг подчеркнул, что при работе с актерами на съемочной площадке важнее всего создать атмосферу легкости и комфорта. По его словам, это особенно важно для него, поскольку в основном он снимает комедии.

До этого Деревянко, сыгравший роль Наполеона в комедии Клима Шипенко «Холоп-2», рассказал, что не учил реплики своего персонажа. По словам артиста, такой ход задумал сам постановщик.