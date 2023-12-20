«Не выучил»: Деревянко раскрыл необычную задумку режиссера «Холопа-2» Деревянко сообщил, что режиссер просил его не учить текст для «Холопа-2»

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Павел Деревянко

Российский актер Павел Деревянко, сыгравший одну из ролей в комедии Клима Шипенко «Холоп-2», рассказал на премьере киноленты, что не учил реплики своего персонажа. По словам артиста, такой ход задумал сам Шипенко, передает корреспондент NEWS.ru.

Журналисты обратили внимание, что в трейлере было видно, будто Деревянко не знает текста. На это артист загадочно улыбнулся.

Я вам скажу по секрету, такое иногда с артистами случается. Но в данном случае это был режиссерский ход, чтобы мой герой не выучил текст. <...> Сейчас воспроизвести текст не могу, до сих пор не выучил, — шутливо ответил Павел.

Ранее актриса Аглая Тарасова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время съемок фильма «Холоп-2». Исполнительница главной женской роли отметила, что ее лошадь потела и артистка с нее соскальзывала, поскольку сидела не в седле. Эту сцену Тарасова назвала самой сложной. Также актриса рассказала, что дискомфорт доставляли наряды ее героини. Туфли, в которых она танцевала, были не так страшны, как платье, отметила актриса. Она объяснила, что одежда весила более 10 кг и имела тугой корсет, в котором пришлось исполнять хореографические движения.