Аглая Тарасова рассказала о трудностях на съемках «Холопа-2» Аглая Тарасова рассказала, что на съемках «Холопа-2» соскальзывала с лошади

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Аглая Тарасова

Российская актриса Аглая Тарасова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время съемок фильма «Холоп-2». На премьере картины исполнительница главной женской роли отметила, что ее лошадь потела и артистка с нее соскальзывала, поскольку сидела не в седле, передает корреспондент NEWS.ru. Эту сцену Тарасова назвала самой сложной.

Самой сложной была сцена на коне. Мы с Милошем сидели на одной лошади, только он в седле, а я сзади без. Лошадь неслась то рысью, то галопом. Было сложно, поскольку ты привык, когда сидишь на коне, держишься за поводья, у тебя ноги в стременах и тебе удобно. А тут мне было не за что держаться, к тому же лошадь потела, и я соскальзывала. В общем, было страшно. Я держалась за Милоша, а он сам еле держался, поэтому не знаю, как мы пережили эти несколько смен, — поделилась звезда.

Также Тарасова рассказала, что дискомфорт доставляли наряды ее героини. Туфли, в которых она танцевала, были не так страшны, как платье, отметила актриса. Она объяснила, что одежда весила более 10 кг и имела тугой корсет, в котором пришлось исполнять хореографические движения.

Артистка заявила, что на съемках у нее была дублер, которая вместо нее управляла катером в одной из сцен. По признанию Тарасовой, она расстроилась, что не смогла справиться сама.

Россияне смогут увидеть вторую часть «Холопа» в новогодние праздники. Продолжение комедии режиссера Клима Шипенко начнут показывать 1 января 2024 года. Картина расскажет о перевоспитании дочери чиновницы Кати в исполнении актрисы Аглаи Тарасовой, которая по сюжету оказывается в 1812 году.