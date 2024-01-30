«Как дети»: режиссер «Конца славы» рассказал о работе с актерами Режиссер Вайсберг заявил о важности легкой атмосферы в работе с актерами

Фото: NEWS.ru

Марюс Вайсберг

Режиссер фильма «Конец славы» Марюс Вайсберг рассказал NEWS.ru, что при работе с актерами на съемочной площадке важнее всего создать атмосферу легкости и комфорта. По его словам, это особенно важно для него, поскольку в основном он снимает комедии.

Для меня самое главное — это легкость, ощущение комфорта у всех вовлеченных, особенно актеров, которые чувствуют себя как дома. Я все делаю для того, чтобы они раскрывались и ощущали себя как дети. Только тогда получается настоящая жизнь, появляется импровизация правильная. И я уже работаю с этим материалом, там одно золото, — сказал Вайсберг.

Фильм «Конец славы» выйдет в российский прокат 1 февраля. В главной роли снялся актер Павел Деревянко. По сюжету некогда востребованный артист Слава начинает утрачивать популярность и решает похоронить себя заживо, чтобы попытаться снова завоевать любовь зрителей. Также в картине снялись Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Ольга Воронина и другие артисты.

На минувших выходных российский прокат возглавил фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Новая экранизация романа Михаила Булгакова собрала 428 млн рублей с 26 по 28 января.