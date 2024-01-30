«Хотелось спать»: Деревянко рассказал о съемках в гробу Актер Деревянко рассказал, что во время съемок сцен в гробу ему хотелось спать

Фото: NEWS.ru

Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко на премьере фильма «Конец Славы» рассказал NEWS.ru, что во время съемок сцен с гробом чувствовал себя спокойно и хотел спать. Артист признался, что у него нет предубеждений и он не верит в суеверия.

Все зависит от того, как ты к этой ситуации относишься. Я не волновался совершенно по этому поводу — лечь в гроб... в киногроб, я имею в виду. Наоборот, в этом ящике чувствовался большой покой, хотелось спать, — пояснил он.

По словам Деревянко, на съемку отрывка с гробом ушло около восьми часов. Он признался, что не страдает клаустрофобией, поэтому процесс дался ему легко — понравились ощущения покоя и умиротворения. Как подчеркнул артист, он согласился сниматься в «Конце Славы» из-за «крутейшей истории» о том, как человек «теряет берега, теряет себя», а потом перерождается.

Ранее режиссер фильма «Конец славы» Марюс Вайсберг рассказал, что при работе с актерами на съемочной площадке важнее всего создать атмосферу легкости и комфорта. По его словам, это особенно важно для него, поскольку в основном он снимает комедии.

Фильм «Конец славы» выйдет в российский прокат 1 февраля. По сюжету некогда востребованный артист Слава начинает утачивать популярность и решает похоронить себя заживо, чтобы попытаться снова завоевать любовь зрителей. В картине также снялись Сергей Чирков, Дарья Урсуляк и Екатерина Климова.