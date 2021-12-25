31 декабря Netflix покажет ремейк российского фильма «Ирония судьбы»

Российский режиссёр Марюс Вайсберг снял голливудскую версию легендарного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Картина с новогодним сюжетом выйдет на платформе Netflix 31 декабря. Американская версия проекта называется «О судьбе» (About fate), пишет «Комсомольская правда».

Весной Вайсберг отметил , что сюжет популярного российского фильма оказался актуальным в современной Америке и был одобрен в Голливуде. Режиссёр и раньше снимал комедии «Любовь в большом городе» и «Бабушка лёгкого поведения».

Главных героев Женю и Надю сыграют Томас Манн и Эмма Робертс, по новой версии Лукашин станет на 10 лет моложе — ему всего 30. Роль Ипполита исполнит британский актёр Льюис Тан китайского происхождения.

Ранее сообщалось о российских актёрах и режиссёрах, которые, по мнению американского издания Variety, готовы покорить Голливуд. Среди «12 перспективных российских талантов, готовых к выходу на мировую арену», были названы режиссёры Филипп Юрьер, Элла Манжеева, Евгений Сангаджиев и Михаил Локшин.