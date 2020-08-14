Wizz Air откроет рейсы из Лондона в Россию

https://static.news.ru/photo/4e421086-de27-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: christophe vandercam/imageBROKER.com/Global Look Press

Авиакомпания Wizz Air UK, базирующаяся в лондонском аэропорту Лутон, планирует открыть рейсы из столицы Великобритании в Москву и Санкт-Петербург.

Британское подразделение Wizz Air планирует открыть рейсы из Внуково в Лондон с 15 августа. В ближайшее время также планируются рейсы в Пулково, — сообщил ТАСС источник.

Уточняется, что Wizz Air UK выполняет полёты от имени венгерского лоукостера Wizz Air.

Ранее крупнейший британский перевозчик авиакомпания British Airways возобновила полёты в Россию с 2 августа. British Airways в августе выполняет два рейса в неделю из Лондона в Москву. Со стороны России рейсы между Москвой и Лондоном осуществляет «Аэрофлот». 1 августа авиакомпания запустила два регулярных рейса — SU 2578 и SU 2582.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. А 24 июля вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения COVID-19, снимаются для граждан этих стран, писал NEWS.ru.