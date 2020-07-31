https://static.news.ru/photo/c57317b8-d35a-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший британский перевозчик, авиакомпания British Airways, возобновит полёты в Россию с 2 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

British Airways планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву.

Со стороны России рейсы между Москвой и Лондоном будет осуществлять «Аэрофлот». Первого августа авиакомпания планирует два регулярных рейса — SU 2578 и SU 2582. Вылет SU 2578 запланирован в 09:50 по московскому времени из аэропорта Шереметьево на самолёте Boeing 777. В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. В минувшую пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения COVID-19, снимаются для граждан этих стран.

Между тем в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ заявили, что сейчас прорабатывается вопрос расширения перечня стран, с которыми возобновится международное авиасообщение, писал NEWS.ru.