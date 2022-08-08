Wildberries защитит правообладателей от контрафакта Wildberries запустит сервис для защиты правообладателей и покупателей от контрафакта

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Wildberries запустит новый сервис под названием «Цифровой арбитраж» с целью защиты правообладателей и покупателей от контрафакта, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба маркетплейса. Сервис будет запущен до конца августа.

Онлайн-площадка завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж», который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от возможной контрафактной продукции. Запуск сервиса ожидается уже в конце августа 2022 года, — говорится в сообщении.

Этот сервис даст возможность правообладателям напрямую взаимодействовать с другими продавцами. Они смогут создавать официальные обращения в случае появления сомнений касательно нарушения их прав на интеллектуальную собственность и сами проводить проверку правоустанавливающих документов.

В случае если соответствующие документы не будут предоставлены или же они будут «не чистые», то площадка скроет подобные товары. При многократных нарушениях сотрудничество с этим продавцом будет расторгнуто.

Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries стала распространять контрафактную продукцию. Он отметил, что многочисленные жалобы поступали как от потребителей, так и от предприятий и организаций.