В Intel назвали сроки окончания кризиса с нехваткой полупроводников

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Глава Intel Пэт Гелсингер заявил, что нехватка полупроводников в мире будет сохраняться по меньшей мере до 2024 года. Он отметил, что кризис с поставками обошёлся экономике США в $240 миллиардов. По его словам, индустрия находится «в начале продолжительного периода роста производства полупроводников».

Нехватка процессоров стоила экономике США 240 млрд долларов в прошлом году, и мы ожидаем, что трудности с обеспечением литейных мощностей и наличием инструментов сохранятся по меньшей мере до 2024 года, — рассказал Гелсингер, выступая перед акционерами.

Эксперт подчеркнул, что нынешний кризис доказал необходимость создания более устойчивого и географически сбалансированного производства полупроводников.

Посол Малайзии в Москве Бала Чандран ранее заявил, что в Куала-Лумпуре рассмотрят любой запрос со стороны России о поставках полупроводников и электроники. Он назвал свою страну одним из самых больших экспортёров полупроводников в мире. Дипломат добавил, что малайзийская промышленность ориентирована на рынок микросхем. Он выразил надежду на то, что торговые контакты между странами наладятся. По словам Чандрана, сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии.