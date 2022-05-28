Ряд торговых сетей не возвращают покупателям деньги за подарочные карты «Коммерсант»: у потребителей возникли трудности с возвратом средств за купленные сертификаты и подарочные карты

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Массовый отказ ряда торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты стал проблемой для российских потребителей. В частности, такая ситуация сложилась в магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, которые приостановили ранее работу в России. Также обслуживание карт заморозила торговая сеть «Перекресток» из-за технического сбоя, сообщает «Коммерсант».

Холдинг Inditex, которому принадлежат в России магазины таких брендов, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, ограничился пока предложением о продлении срока действия подарочных карт.

Также с проблемой использования подарочных сертификатов столкнулись клиенты холдинга X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Они не могут вернуть деньги за приобретенный ранее сертификат из-за технического сбоя в IT-системе программы лояльности, возникшего на стороне зарубежного подрядчика.

В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что с 12 марта около 2,2% всех поступивших жалоб от потребителей были связаны с необходимостью вернуть средства за купленные сертификаты у компаний, которые приостановили работу в России. В ведомстве заявили, что владельцы карт и сертификатов в данных обстоятельствах могут требовать возврата средств.

При этом руководитель практики разрешения споров K&P.Law Дина Шибзухова сообщила «Коммерсанту», что торговая сеть может сослаться на невозможность исполнения обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Ранее стало известно, что магазины Zara могут вернуться в Россию под новым брендом, созвучным со старым названием. Таким образом ретейлер хочет возобновить продажи в стране, но сделать это можно либо с помощью переоформления бизнеса, либо через российского партнера, как в ситуации с «Макдоналдсом».