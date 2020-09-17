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Суд ЕС отклонил иск «Роснефти» о неправомерности санкций

12:51, 17 сентября 2020
Фото: Rosneft/Global Look Press

Европейский суд юстиции отклонил исковое заявление «Роснефти» о снятии санкций ЕС в отношении российской компании из-за ситуации на Украине.

Суд ЕС оставил в силе решение суда общей юрисдикции об отклонении иска против ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией на Украине в отношении российских нефтяных компаний, которые входят в группу «Роснефть». Эти меры обоснованы и подходят для оказания давления на Россию в связи с её ролью в этом кризисе, — приводит «Коммерсант» сообщение суда.

Санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине вступили в силу в 2014 году. В санкционные списки попали, в том числе, и крупные нефтяные компании РФ.

«Роснефть» обращалась в Европейский суд юстиции общей юрисдикции с иском о выводе компании из-под санкций. В иске указывалось, что деятельность компании никак не связана с ситуацией на Украине и введённые ограничения нарушают обязательства ЕС по сотрудничеству с Россией и нормы ВТО. В 2018 году Европейский суд юстиции общей юрисдикции отклонил иск Роснефти.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии осудили новые санкции США в отношении российско-германского проекта «Северный поток – 2».

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