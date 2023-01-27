Стало известно, когда рестораны Rostic's откроются в Москве Mash: первый ресторан Rostic's в Москве откроется в течение двух недель

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Первый ресторан сети Rostic’s, бывший KFC, в Москве откроется в течение двух недель, сообщает Telegram-канал Mash. Первая точка фаст-фуда заработает на станции метро «Маяковская». Другие рестораны в столице начнут работать в течение следующих дней после открытия флагманского ресторана.

Канал отмечает, что у сети изменился логотип — вместо полковника Сандерса теперь будет большая буква «R». Ожидается, что меню останется таким же.

25 ноября 2022 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского подразделения сети быстрого питания KFC.

24 октября 2022 года пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, заявила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. Позднее информированный источник, близкий к одной из сторон ребрендинговой сделки, рассказал, что еда в ресторанах после переименования бренда в Rostic’s сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы.