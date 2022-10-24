Владелец KFC распродал все свои активы в России

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», пишет «Коммерсант». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. В компании добавили, что руководство гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.

Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис», — сказано в публикации.

Корпорация также будет отвечать за полный ребрендинг ресторанов на отличную от «Yum!-концепцию». Уход компании из России должны окончательно одобрить регулирующие госорганы РФ.

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