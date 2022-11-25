ФАC удовлетворила ходатайство о приобретении российского бизнеса KFC ФАC удовлетворила ходатайство «Смарт Сервиса» о приобретении российского бизнеса KFC

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ресторан быстрого питания KFC

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского подразделения сети быстрого питания KFC, сообщается на сайте ведомства. Бывшие рестораны KFC продолжат работу в России под брендом Rostic’s, права на который также передаются в соответствии с соглашением.

ФАС согласовала ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC. В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечит дальнейшую работу предприятия, тогда как рисков усиления одного из участников не наблюдается. Это связано с тем, что российский рынок общепита оценивается как высококонкурентный.

24 октября пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. Позднее информированный источник, близкий к одной из сторон ребрендинговой сделки, сообщил, что еда в ресторанах после переименования бренда в Rostic’s сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы.