Источник раскрыл детали ребрендинга KFC в России Источник: KFC в России после ребрендинга сохранит прежний вкус фастфуда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еда в ресторанах быстрого питания KFC в России после переименования бренда в Rostic’s сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы, сообщил в комментарии Lenta.ru информированный источник, близкий к одной из сторон ребрендинговой сделки.

Ребрендинг будет постепенный, с переходным периодом. Потребители смогут привыкнуть к изменению бренда, хотя привыкать придется только к новому названию — еда и вкусы останутся прежними, их никакие изменения не затронут. Первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны, — пояснил источник.

Ранее стало известно, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic’s.

24 октября пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. В компании добавили, что руководство гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.

Корпорация также будет отвечать за полный ребрендинг ресторанов на отличную от «Yum! концепцию». Уход компании из России должны окончательно одобрить регулирующие государственные органы России.