Стало известно, чем KFC и Burger King заменили западную газировку KFC и Burger King заменили западную газировку напитками «Черноголовка»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King заменили западную газировку напитками «Черноголовка», сообщает «360». Гендиректор ООО «УК „Черноголовка“» Наталия Сахнина рассказала, что продукция её компании появится в точках общепита по всей России. Сейчас «Черноголовка» увеличила мощности производства.

Оставшись без напитков, они почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу. Одним из главных наших достоинств является не только то, что мы натуральные и природные, а то, что мы настоящие и абсолютно надёжные. Мы оказались рядом с ними в сложном для них периоде и максимально быстро адаптировались к имеющейся ситуации и помогли им этот бизнес поддержать, — сказала Сахнина.

Она добавила, что в Burger King поставляют специальные сиропы для кранов самообслуживания клиентов.

У компании есть проблемы с логистикой, но уходить ей некуда, «Черноголовка» будет с россиянами всегда, заверила Сахнина.

Соучредитель «Черноголовки» Алексей Четвергов ранее рассказал о возможностях импортозамещения в сфере производства газированных напитков. По его словам, составляющие для сладких напитков производят в России. Что же касается ароматизаторов, есть западные компании, которые производят их значимую долю в России.