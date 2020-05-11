Ретейлеры попросили ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили в Госдуму обращение, в котором просят ускорить принятие законопроекта, предусматривающего право арендатора в одностороннем порядке разорвать договор аренды.

Законопроект позволит сбалансировать арендный рынок, даст возможность арендаторам договориться с арендодателями о сотрудничестве в изменившихся рыночных условиях, — заявил РБК президент АКИТ Артём Соколов.

По его мнению, если возможности арендаторов и арендодателей так и останутся несопоставимыми, уже летом многие торговые центры опустеют из-за массового банкротства ретейлеров.

Инициатива поддержит расположенные в ТЦ предприятия и их поставщиков, а также позволит сохранить огромное количество рабочих мест в нескольких секторах экономики, — считает глава АКОРТ Сергей Беляков.

Законопроект был внесён в Госдуму 7 мая. Он подразумевает, что арендатор, чьи ежемесячные доходы в период пандемии снизились более чем на 50%, может отказаться от договора аренды в одностороннем порядке, при этом арендодатель будет обязан вернуть обеспечительный платёж.

Как писал NEWS.ru, торговые центры могут превратиться в полупустые бетонные коробки из-за послаблений арендаторам в новом законопроекте. Российский совет торговых центров считает такую инициативу губительной для отрасли, причём без возможности дальнейшего восстановления. Суть инициативы — у добросовестных арендаторов появится возможность расторгать договоры без взимания неустойки, убытков и штрафов. Совет торговых центров просит не принимать документ, так как скидка по аренде за апрель-май и так намного лучше рекомендованных правительством условий. Торговые центры, помимо аренды, полностью лишены каких-либо доходов, поэтому принятие документа приведёт к их краху.