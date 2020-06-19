Потанин пообещал перевести «Норникель» на «зелёную» энергию

https://static.news.ru/photo/5aa28384-b239-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: Норникель/vk.com

«Норильский никель» нацелится на использование альтернативных источников энергии после утечки нефтепродуктов с ТЭЦ, которая стала причиной экологической катастрофы в Арктике, заявил владелец компании Владимир Потанин.

Что касается дальнейших планов, более перспективных, у нас уже и так была программа. Она подразумевает переход на альтернативные источники топлива, на более безопасные системы дублирования снабжения станций, ремонт <...> всего этого хозяйства, которое, объективно говоря, достаточно старое, — цитирует Потанина ТАСС.

Бизнесмен не уточнил, какие альтернативные источники энергии имел в виду, но отметил, что востребованность «зелёной» энергии повысилась после катастрофы на норильской ТЭЦ-3, более 20 тысяч тонн дизельного топлива для которой оказались в почве и северных реках.

По словам Потанина, после происшествия компания в 2,5 раза увеличила расходы на обеспечение безопасности промышленных объектов. В ближайшие пять лет сумма ещё и удвоится.

Как писал NEWS.ru, утечка нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. Президент Владимир Путин заподозрил, что руководство предприятия «Норникеля» попыталось скрыть масштаб аварии.

По предварительным данным, резервуар с топливом разрушился из-за таяния вечной мерзлоты. Выяснилось, что Ростехнадзор несколько лет не проверял аварийную цистерну — руководство Норильско-Таймырской энергетической компании с 2016 года объявило объект ремонтируемым, но лишь весной 2020-го объявило тендер на укрепление площадки под резервуаром.

«Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии пять миллиардов рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли.