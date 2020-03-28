https://static.news.ru/photo/3e08c50e-70de-11ea-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство компаний, нарушающих требования карантина, будет привлекаться к административной ответственности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Депутат отметил, что в ближайшее время ГД планирует принять закон, который расширяет полномочия кабмина в условиях чрезвычайной ситуации. Документ содержит положения об ответственности за нарушение карантина и заражение людей, которое в том числе может привести к смертельному исходу.

Вопрос нашей безопасности и возможности помочь врачам бороться с коронавирусом — это действительно самоизоляция и дисциплина, — цитирует парламентария радио «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что многие регионы России проигнорировали распоряжение правительства о закрытии кинотеатров в связи с распространением коронавируса. Требование кабмина выполнили только 38 субъектов.