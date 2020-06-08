Банкир: кризис из-за пандемии не напугает предпринимателей в РФ

https://static.news.ru/photo/41492672-a9a1-11ea-be81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вызванный пандемией коронавируса кризис не повлияет на желание россиян открывать свой бизнес. Они не станут менее охотно заниматься предпринимательством. Об этом заявила зампред правления банка «Открытие», вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Надия Черкасова.

По её словам, предпринимателями становятся те люди, который понимают, что каждый день зависит от их собственных действий.

Все проверили, в том числе и банки, насколько они цифровые. Все получили стресс-тест, готовы ли мы к цифровизации. И, кстати, именно малый бизнес быстро перестроился под потребности и новые поведенческие модели потребителей, — заявила Черкасова журналистам РИА Новости.

Она уверена, что у российских предпринимателей не появится никакого страха. По её словам, люди уже имеют «прививку», поскольку пережили различные кризисы.

Именно малый бизнес как никто другой готов к любым изменениям. Предпринимательство отличается тем, что быстро перестраивается и адаптируется, — отметила зампред правления «Открытия».

NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли бизнес после 1 марта 2020 года, пособие по безработице в максимальном размере.

Ранее директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, то доходы россиян по итогам кризиса 2020 года могут снизиться примерно на четверть. При пессимистичном сценарии падении доходов россиян составит 25,5%, а при оптимистичном сценарии — 13,4%.