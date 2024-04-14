Как убрать ржавчину на кузове авто весной: что можно сделать самому

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Одна из главных проблем подержанных автомобилей — это коррозия кузова. Ржавеют не только старые советские «Жигули», но и иномарки, ведь если машина сделана из металла, то рано или поздно она все равно покроется рыжими пятнами. Как бороться с коррозией и как предотвратить ее появление — в материале NEWS.ru.

Как производители борются со ржавчиной

Коррозия металла — это практически неизбежный процесс в наших погодных условиях. Ведь железо при контакте с кислородом и водой образует оксид железа (ту самую ржавчину). Конечно, если исключить из этой цепочки одну из составляющих, то коррозии не будет. Например, в регионах с сухим климатом, например в пустыне, металл ржавеет очень медленно.

Но ученые давно придумали, как бороться со ржавчиной. Главный метод заключается в том, чтобы оградить собственно железо от контакта с водой и воздухом. Поэтому кузов на заводе покрывают цинком, грунтовками, мастиками и красками, а самые проблемные места прикрывают еще и пластиковой защитой. Хотя некоторые производители идут дальше и делают автомобили (или их элементы) из материалов, которые не ржавеют, например из пластика, углеродного волокна или алюминия.

Современные методы надежно защищают металл от коррозии. Однако с горами эта защита ослабевает: камни, песок и реагенты повреждают лакокрасочное покрытие.

В каких местах кузова авто искать ржавчину

Даже если у вас относительно новая машина, то после зимы на ней все-равно могут появиться очаги коррозии. Как правило, все начинается с небольших точек — водители обычно называют их «рыжиками». Если вы увидите такие точки, то паниковать не надо, машина не развалится через несколько месяцев. Главное не позволять коррозии развиваться.

Чтобы найти первые проявления коррозии, автомобиль нужно для начала как следует вымыть. А затем внимательно смотреть. Если у вас нет опыта, то можно попросить это сделать мастеров на кузовном сервисе.

В первую очередь стоит обратить внимание на пороги дверей, крылья и колесные арки. Ведь именно они сильнее всего страдают от грязи и воды. Также обязательно надо проверить кромку лобового стекла, места соединения крыши и передних стоек — они часто сдаются первыми. Внимание уделите и местам вокруг эмблемы и шильдиков. В списке потенциально слабых мест значится еще кромка капота и багажника — там часто трескается краска, после чего начинается коррозия.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Как использовать преобразователи ржавчины

Коррозия бывает обширной, сквозной и точечной. С первыми двумя видами должны работать профессионалы (иногда победить ржавчину нельзя, кузовные элементы приходится менять). Но вот с небольшой точечной коррозией можно справиться самостоятельно.

Радикальным методом борьбы со ржавчиной является механическая обработка поврежденного участка и перекраска кузовного элемента. Однако такая процедура недешевая, да и нужна она лишь при серьезных повреждениях.

А вот маленькие «рыжики» способна победить современная автохимия — сейчас в продаже есть так называемые преобразователи ржавчины (они продаются в виде аэрозольных баллончиков или гелей), которые разрушают окисные формы железа.

Выделяют два типа преобразователей ржавчины. Есть так называемые активные, которые используют ортофосфорную кислоту, и нейтральные. В последнем случае в качестве активного компонента выступают растительные вещества, например танины. Считается, что активные преобразователи лучше справляются с коррозией, однако с ними нужно работать крайне осторожно — их нужно наносить только на участки, которые повреждены. Иначе кислота может разрушить оцинковку.

Перед использованием преобразователей машину нужно вымыть и дать ей высохнуть. Затем следует убрать старую краску с поверхности (если она уже вспучилась и отходит). Удалить нужно и рыхлую ржавчину (например, наждачной бумагой или шкуркой). Если же рыхлой ржавчины нет, то специально ковырять металл не нужно.

Затем нужно четко следовать инструкции: как правило, после обезжиривания поверхности на «рыжик» надо аккуратно нанести преобразователь и подождать некоторое время (обычно от 5 до 30 минут). Наносить преобразователь можно, например, кисточкой.

Нужно помнить, что использование лишь одного преобразователя ржавчины не решит проблему. Химия разрушит имеющиеся оксиды железа, но не защитит от появления новых. Поэтому после обработки «рыжика» нужно его загрунтовать и закрасить, для этого можно использовать небольшие флакончики краски, которые продаются в автомагазинах. В противном случае коррозия вновь проявится, причем довольно быстро.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предохранить кузов авто от коррозии

Самым простым способом профилактики появления коррозии является мойка автомобиля: убирая грязь, пыль и реагенты, вы не позволяете ржавчине начать атаку на кузов. Причем, мыть машину надо не только тогда, когда кузов весь грязный, а с определенной периодичностью, например один раз в неделю.

Кроме того, раз в пять лет рекомендуется делать антикоррозионную обработку кузова — в первую очередь днища, порогов и так называемых скрытых полостей. Также используйте такие способы защиты, как брызговики, накладки на колесные арки и обработка порогов антигравием, все это защитит нижнюю часть кузова, которая сильнее всего страдает от песка и камней.

Еще одним способом защиты автомобиля является обработка кузова воском (хватает на 1–3 месяца), нанесение прозрачной пленки или покрытие машины так называемой керамикой — специальным составом, который защищает лакокрасочное покрытие от повреждений. Правда, каждые 1–2 года керамику надо делать заново, а стоит эта процедура от 15 до 100 тыс. руб., в зависимости о качества материалов.

И, конечно, не забываете сразу же подкрашивать сколы и небольшие царапины, которые могут появиться в процессе эксплуатации. Также всегда просите мастеров при проведении техобслуживания прочищать дренажные отверстия, которые могут забиваться пухом или сухими листьями.

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