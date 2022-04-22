Автоэксперт назвал причины появления коррозии на машине

Незначительные мелкие повреждения чаще всего приводят к образованию коррозии на автомобиле, заявил автоэксперт Максим Кадаков. Он отметил, что защита от коррозии зависит от того, как производитель обработал машину от ржавчины, пишут «Народные Новости». Автоэксперт также посоветовал водителям чаще мыть свой автомобиль в профилактических целях.

Есть страны, где риск и где скорость развития коррозии если такие очаги появляются гораздо гуще. Очаги появляются по понятным причинам, если дороги грязные и пыльные, очень много летит крупного или мелкого пескоструя, на кузове появляются сколы плюс неаккуратная эксплуатация. , — пояснил Кадаков.

Более того, к появлению коррозии приводит и климат в совокупности с сырыми грязными дорогами. Кадаков заверил, что от обычного дождя автомобилю ничего не будет. Однако если вместе с водой в машину попадает грязь, то она собирается в «слоёный пирог» на рычагах и отбортовках кузова. По словам автоэксперта, это приводит к ухудшению работы дренажных каналов.

Кадаков ранее заявил, что для защиты от угона автомобиля стоит дополнительно использовать механические устройства. Это блокировка педали, блокировка рычага коробки и подобные механизмы.