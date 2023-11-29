Эксперт ЖКХ раскрыл состав дорожных противогололедных реагентов Эксперт ЖКХ Мамчур: дорожные реагенты представляют собой смесь соли с песком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Противогололедные реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги, имеют разный состав, но чаще всего это сухая смесь из технической соли и песка, рассказал в беседе с «Радио 1» эксперт в сфере ЖКХ Валерий Мамчур. Также, по его словам, используется жидкая соляная смесь.

Как пояснил специалист, сухая смесь, как правило, применяется для посыпки тротуаров. А жидкий реагент используется для распыления на проезжей части.

Посыпают не просто иногда смесью песка с солью, а, допустим, гуляя по парку, вы могли видеть маленькие частички гравия. Эту крошку тоже добавляют, и она является довольно серьезным противоскользящим средством, — отметил эксперт.

Он рассказал, что коммунальные службы заранее готовятся к тому или иному виду работ в зависимости от прогноза погоды. Так, если после потепления ожидается похолодание, то коммунальщики заранее посыпают территории реагентами, которые препятствуют замерзанию ранее растаявшего снега. В результате на дорогах образуется «каша», которую затем убирают дворники.



Что касается воздействия реагентов на окружающую среду, то соль сама по себе не вредит почве, однако может негативно влиять на лапы животных, кожаную обувь и металлические детали автомобилей. В связи с этим эксперт посоветовал тщательно мыть лапы питомцам после прогулок, протирать обувь по возвращении домой и чаще заезжать на автомойку.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский назвал уличные реагенты в городах самой большой проблемой для собак, так как в результате химического воздействия животное может серьезно повредить лапы. По словам кинолога, специальный воск и кремы не всегда эффективны, поэтому после прогулки необходимо промыть лапы теплой проточной водой, а если появились раны, то обязательно их обработать.