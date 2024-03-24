Летние шины: когда менять, как выбирать, можно ли покупать китайские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной водители отправляются на шиномонтаж для замены зимней резины на летнюю. Когда лучше всего «переобувать» автомобиль, когда начнут штрафовать за езду на зимних колесах и можно ли покупать китайские шины в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Когда лучше менять зимние шины на летние в 2024 году

Перед заменой шин эксперты рекомендуют смотреть в первую очередь на прогноз погоды. «Если перед наступлением зимы рекомендуется менять шины заранее, то весной все наоборот — спешить не стоит. В европейской части России в середине марта шины менять еще рано. Но вот в конце марта и начале апреля уже можно ехать на шиномонтаж», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

При этом эксперт подчеркивает, что перед заменой шин стоит посмотреть прогноз погоды на пару недель вперед. «Внимание надо обращать не на дневную температуру, а на ночную. Днем может быть солнце и тепло. Все тает, на дорогах появляются лужи. Но если ночью будет минус, то вода замерзнет. И будет опасный лед. Лучше не спешить с заменой шин», — добавил Вадим Гагарин.

Когда начинают штрафовать за езду на зимней резине

Российское законодательство запрещает езду на легковых автомобилях на зимних шипованных шинах в летнее время года — в период с 1 июня и по 31 августа. При этом запрет касается именно шипованных покрышек, а на зимних фрикционных (которые водители часто называют «липучками») с формальной точки зрения можно кататься круглый год. Календарной весной или осенью в России можно ездить на любых шинах — хоть летних, хоть зимних.

Штраф за эксплуатацию автомобилей с зимними шипованными шинами в летнее время года составляет 500 руб. (ст. 12.5 КоАП). Причем его можно заплатить со скидкой 50% в течение первых 20 дней с момента составления протокола.

Штраф кажется небольшим, но у ГИБДД есть способ бороться со злостными нарушителями, которые ездят летом с шипованными шинами и портят асфальт. Инспектор ГИБДД может вместе со штрафом выписать «требование об устранении неисправности». И в этом случае при повторной остановке водителя уже можно будет привлечь по ст. 19.3 КоАП за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. А эта статья предусматривает не только штраф 2000–4000 руб., но и административный арест на срок до 15 суток (либо обязательные работы на срок 40–120 часов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда нужно покупать новые летние шины

У большинства водителей уже есть комплект летних шин. Но перед тем как их устанавливать, стоит внимательно осмотреть колеса — возможно, их уже пора менять.

Согласно ПДД, летние шины признаются «лысыми» (и эксплуатация автомобиля с ними запрещена), когда остаточная глубина протектора составляет:

0,8 мм — для мотоциклов, мопедов или квадроциклов;

1 мм — для грузовиков максимальной массой более 3,5 тонны;

1,6 мм — для легковых машин и грузовиков массой не более 3,5 тонны;

2 мм — для автобусов.

Чтобы измерить остаточную глубину протектора, можно воспользоваться специальным инструментом. А можно взять обычную спичку или монетку и потом при помощи линейки узнать, какая же глубина осталась. Хотя в подавляющем большинстве случаев шина сама расскажет о том, сколько ей осталось жить, — на них обычно есть индикаторы износа. Они могут представлять собой цифры, риски или «капельки», которые по мере истирания показывают, что резину пора менять.

Эксперты не советуют доводить остаточную глубину протектора до минимально допустимого уровня. «1,6 мм для легковой модели — это минимум. Шины лучше менять раньше. Если глубина 3 мм, то можно смело думать о покупке новых покрышек», — рассказал автогонщик и автомобильный инструктор Артем Белояров.

Кстати, за движение на «лысых» покрышках предусмотрен штраф — 500 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие шины лучше для кроссовера и легковой модели

Выбирая шины, нужно в первую очередь узнать, какой типоразмер требуется для автомобиля. Здесь надо ориентироваться не на советы друзей или блогеров, а на требования автопроизводителя.

Данные о том, шина какого размера подходит для конкретной модели, есть в инструкции по эксплуатации. Также вся информация нанесена на наклейках или табличках, которые обычно установлены на крышке лючка бензобака, на боковой стойке, в багажнике или бардачке.

Обычно производитель указывает один — три типоразмера, которые подходят для автомобиля. И устанавливать следует именно такие шины — в противном случае может измениться поведение машины, увеличатся нагрузки на подвеску, тормоза, систему рулевого управления и прочее. Кроме того, эксплуатация авто с шинами, которые не рекомендует производитель, может привести к штрафу — 500 руб.

Информация о типоразмере обычно имеет такую форму: 235/60 R18. Первая цифра показывает ширину в миллиметрах, вторая — отношение высоты профиля к ширине (60%, чем выше эта цифра, тем более «высокой» является шина).

R18 обозначает не «радиус 18», как иногда говорят водители. Буква R показывает, что шина имеет радиальную конструкцию (есть еще диагональные, но они сейчас применяются только на грузовиках и специальной технике). А 18 — это диаметр колеса, который измеряется в дюймах.

Также имеет смысл обратить внимание на индекс нагрузки и скорости (в примере 235/60 R18 103V цифры 103 — это индекс нагрузки, а буква V обозначает индекс скорости). Однако если вы покупаете шину средней ценовой категории или премиальную покрышку, то с этими показателями будет все в порядке.

Расшифровка основных индексов скорости:

T — 190 км/ч;

U — 200 км/ч;

H — 210 км/ч;

VR — свыше 210 км/ч;

V — 240 км/ч;

W — 270 км/ч;

Y — 300 км/ч;

Z или ZR — свыше 240 км/ч.

Современные производители выпускают шины нескольких категорий (разделение носит весьма условный характер). Например, есть покрышки, предназначенные для спортивных моделей (обычно это топовые модели у производителя), есть универсальные шины, которые подходят для всех автомобилей, есть экологичные шины с минимальным сопротивлением качению.

Несколько в стороне стоят шины для профессиональных внедорожников — они имеют специфический рисунок протектора и обозначаются буквами MT (mud terrain) и XT (или MXT — mud extreme terrain). Если у вас кроссовер, то покупать такие шины рекомендуется лишь в том случае, если вы постоянно ездите по бездорожью.

А для эксплуатации в городе кроссоверам подойдут обычные легковые модели. Хотя некоторые производители выпускают «кроссоверную» линейку шин с усиленным кордом (при этом рисунок протектора у них ничем не отличается от легковых моделей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли дефицит шин в России

Эксперты уверяют, что в 2024 году дефицита покрышек в России не будет — в страну экспортируется продукция мировых производителей (пусть и логистика поставок стала сложнее), есть много шин из Китая. Кроме того, в России продолжают работать крупные шинные заводы — некоторые из них, правда, сменили собственников и начали выпускать продукцию под новыми брендами.

«По своему качеству шины, которые выпущены в России, вполне могут конкурировать с „настоящими“ европейскими или американскими покрышками. У нас есть очень приличные заводы, где используется современное оборудование. И я вообще не вижу смысла гоняться за шинами, сделанными за рубежом. Если хочется „настоящую Европу“ и деньги жгут карман — пожалуйста. Но по факту все шины, которые производятся на заводах шинных гигантов в России, это очень качественная и достойная продукция», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт и автор телеграм-канала «Запах новой машины» Михаил Медведев.

Можно ли покупать китайские шины

Все чаще в магазинах и маркетплейсах можно найти неплохие китайские покрышки. «В массовом сегменте и в средней ценовой категории китайских марок сейчас много. И качество покрышек очень достойное. Если вы не заходите в повороте на пределе, то китайские производители предлагают очень интересную продукцию по соотношению цена — качество. У них есть и хорошая „работа по воде“, имеется достойный „держак“ на сухом асфальте, приемлемая шумность и комфорт, да и с износостойкостью тоже все в порядке», — рассказал NEWS.ru редактор портала Motor.ru Дмитрий Ласьков.

По мнению эксперта, китайские шины обладают хорошим соотношением цена — качество. «Бюджетные летние китайские шины — практически любой бренд можно брать. Они могут быть на 10–15% хуже по совокупности свойств по сравнению с шинами знаменитых брендов, но при этом они в два раза дешевле», — пояснил Дмитрий Ласьков.

Однако если у вас скоростной автомобиль или вы предъявляете высокие требования к управляемости автомобиля, то китайские шины могут не подойти. «Если нужны шины премиально-спортивного класса, то китайцы здесь ничего толком предложить не могут. Они пытаются что-то сделать, но, если вам нужно действительно хорошее „лето“ для быстрой машины, среди китайских шин вы ничего не найдете. При этом парадокс заключается в том, что если вам требуются шины для трековой машины или для драг-рейсинга, то у китайцев можно найти очень достойные варианты», — добавил Дмитрий Ласьков.

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