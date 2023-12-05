Автоэксперт объяснил, какие реагенты наиболее опасны для кузова Автоэксперт Кукарин: химические противогололедные смеси наносят вред кузову авто

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Наиболее вредными для кузова автомобиля в мегаполисах являются химические и комбинированные противогололедные реагенты, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Ярослав Кукарин. Самыми безопасными, по его словам, считаются абразивные средства — песок, гранитная или мраморная крошка без добавления солей.

Химические и комбинированные смеси оказывают наиболее негативное воздействие на машины. В их состав, как правило, входит хлорид натрия (техническая соль) и дополнительные добавки — мелкие фракции щебня, мраморной крошки, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в первую очередь от реагентов страдает кузов, так как содержащиеся в реагентах соли разъедают структуру лакокрасочного и резинового покрытия и провоцируют возникновение коррозии в местах сколов и царапин. В результате днище и пороги покрываются ржавчиной. Кроме того, под воздействием реагента разрушаются пластиковые обвесы, плафоны фар и шины.

Отдельно эксперт остановился на опасности реагентов для всех деталей подвески автомобиля. Особенно страдают от химических веществ стойки амортизатора, где смесь снега с реагентом может надолго задерживаться. Также сильно подвержены негативному воздействию уличной химии бензобак, топливные и тормозные магистрали, отметил специалист.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Валерий Мамчур рассказал, что противогололедные реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги, имеют разный состав, но чаще всего это сухая смесь из технической соли и песка. Также, по его словам, используется жидкая соляная смесь.