Автоэксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили

https://static.news.ru/photo/4a40b548-5e54-11eb-b800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты составили рейтинг автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой. Для этого они проанализировали отзывы владельцев и мастеров-жестянщиков.

В первую очередь со ржавчиной встретятся обладатели Lada Granta первого поколения. При этом эксперты отметили, что о втором сказать пока нечего, так как оно ещё недостаточно изучено. Самым слабым местом у машины являются непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Это может быть связано с нестабильным качеством оцинковки, пишет журнал «За рулём».

С подобной проблемой могут столкнуться и обладатели Renault Logan/Sandero, на которых ржавчина «может вылезти через пару зим». У этих моделей коррозия чаще всего появляется на сварных швах дверей, дверных проёмах, в скрытых полостях порогов, а также в местах, где металл не покрыт грунтовкой.

Лидером антирейтинга среди недорогих кроссоверов стал Skoda Yeti. Автоэксперты подчеркнули, что его склонность к ржавчине никак не связана с местом сборки. Что касается среднего ценового сегмента, то первым в списке оказался автомобиль Mazda 6, особенно первое поколение. Ржавчина у него появляется после двух-трёх зим езды по усыпанным реагентами дорогах. Серьёзные повреждения отмечаются после 6–7 лет или пробегах свыше 100 тыс. км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

В премиум сегменте склонным к коррозии оказался Mercedes-Benz. Это С-, E- и S-класс, выпущенные в 2000–2005 годах. Отмечается, что с выходом новых поколений проблема исчезла. Однако чемпионом среди быстрого образования ржавчины оказался «УАЗ Патриот». У этого авто коррозию находили уже на новых машинах, выпущенных до 2018 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее автоэксперт назвал критическую для автомобиля температуру. Он посоветовал не использовать машину, когда на улице −25, а холодный пуск — игра с огнём.