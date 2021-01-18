Названа опасная температура для автомобиля

https://static.news.ru/photo/5c187846-59cc-11eb-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура ниже минус 25 градусов — критическая для автомобиля. Об этом заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Минус 25 градусов — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя, — сообщил он в эфире радиостанции «Радио 1».

По его мнению, не стоит пользоваться автомобилем при таких температурах. Ломанов добавил, что холодный пуск — игра с огнём.

Автоэксперт напомнил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее. Так, при низких температурах стало меньше возникать проблем с аккумуляторами, которые не нужно уносить домой. Также будет меньше проблем с впрыском топлива, как в старых карбюраторных автомобилях.

Ранее инструктор по выживанию Михаил Макей поделился советами о том, как россиянам защитить себя от арктических морозов.

По мнению специалиста, в первую очередь нужно заранее спланировать свой день, рассчитать время, которое планируется проводить на улице при отрицательной температуре. После этого следует спроецировать различные сценарии того, что может происходить в пути, писал NEWS.ru.