Лазейка для ввоза дешевых авто закрывается: когда ждать подорожания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти прикрывают лазейку, которая позволяет привозить автомобили в Россию «серым» путем. Благодаря этому бюджет станет получать чуть больше денег, однако сами автомобили подорожают. Но далеко не все. Какие машины вырастут в цене и в чем смысл грядущих изменений — в материале NEWS.ru.

Что меняется в правилах ввоза автомобилей

С 1 апреля в России изменяется система расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза, сообщили в правительстве России. Главное изменение — если машина была растаможена в одном из государств ЕАЭС по заниженной стоимости, то при ее ввозе в Россию придется доплатить разницу.

«Налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами», — пояснили в правительстве.

Какая схема ввоза авто работала раньше

Как пояснили NEWS.ru участники рынка, в настоящий момент схема поставки машин может выглядеть следующим образом:

В Китае приобретается автомобиль. Машина привозится, например, в Киргизию. Житель Киргизии платит таможенные пошлины по местным правилам, указывая при этом заниженную таможенную стоимость. Машина продается российскому партнеру.

«Ну например, если цена машины 30 тыс. евро, то указывалось условно 5000. Соответственно, и платежи были меньше. Но в итоге автомобиль уже оказывался в нашем экономическом пространстве, он был в „домике“. И уже затем его привозили спокойно в Россию и продавали, нужно было лишь заплатить утильсбор и еще ряд платежей», — объяснил NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем вводят новые правила

Правительство России в своем Telegram-канале пояснило, что новый подход «позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме».

Другими словами, власти прикрывают лазейку, которой долгое время пользовались продавцы автомобилей, которые завозили машины в обход официальных дилеров. «Данная политика направлена на локализацию и увеличение доли официально поставляющихся машин на российский рынок. Возможные изменения коснутся только автомобилей, ввозимых по параллельному импорту», — рассказал NEWS.ru руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа.

Кроме того, данная мера фактически сводит на нет все преимущества «неофициальных» автомобилей. «Раньше такие машины привлекали покупателей ценой. Когда машина была на 500–800 тысяч дешевле, чем у официальных дилеров, — это было интересно. Да, отсутствовала гарантия, но зато не обязательно было проходить техобслуживание у официалов, что всегда дороже. И многие люди, осознавая все риски, покупали машины, которые завозились таким образом», — рассказал Петр Баканов.

Что будет с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля 2024 года возможности привести машины после растаможки по заниженным тарифам уже не будет. Государство будет сверять заявленную стоимость со своими данными. И если будет видно, что автомобиль проходил таможенную очистку в странах ЕАЭС с занижением цены, то от владельца потребуют доплатить разницу.

«Если машина приехала, например, в Киргизию и далее будет оставаться в этой стране — да пожалуйста. Указывайте ту стоимость при таможенной очистке, которую вам разрешат местные власти. Но если потом автомобиль будет продаваться в России, то с 1 апреля придется доплачивать», — объяснил Петр Баканов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подорожают ли автомобили

Эксперты расходятся во мнениях, как новые правила отразятся на стоимости машин. Одни специалисты уверены, что в целом на рынок новые правила окажут минимальное влияние.

«К повышению цен данный факт привести не может. Потому что цены на 80% машин, представленных на рынке, регулируются спросом, текущим предложением и себестоимостью машин, которая не изменится в связи с данными условиями. Изменение стоимости коснется только автомобилей, ввозимых в первую очередь юрлицами по параллельному импорту. Этот поток может очень сильно уменьшиться, потому что стоимость автомобилей, ввозимых по такой схеме, сравняется с рыночными ценами», — рассказал Антон Ганжа.

При этом важно, что число машин, которые приходят к нам по так называемому параллельному импорту или по «серым» схемам, неуклонно сокращается. «Их становится с каждым месяцем все меньше. Государство закрывает лазейки, которые позволяют сэкономить на уплате пошлин и других сборов. К тому же новое правило коснется не всех „параллельных“ машин, а только автомобилей, которые везут через страны ЕАЭС. Но это нормально — государство пытается навести порядок», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто.

Однако при этом участники рынка признают, что на ряд моделей цены с 1 апреля 2024 года вырастут. В первую очередь речь идет о машинах, которые не продаются в России официально. Например, всевозможные китайские электромобили.

Что будет с автосалонами, которые самостоятельно завозили машины

Частным «перекупщикам» и автосалонам, которые специализировались на продаже машин, завезенных «параллельным» путем, придется менять свои схемы работы. «Часть моделей, которые сейчас делают основную кассу, просто уйдет. Ибо особого интереса покупать машины без гарантии уже не будет. 500 тысяч рублей экономии или миллион — это серьезно. А 50–100 тысяч рублей — это уже не та разница, чтобы рисковать», — считает Петр Баканов.

Однако эксперт уверен, что поставка машин все равно продолжится. Просто теперь продавцы будут вынуждены платить все таможенные пошлины. «Необычных и интересных машин даже из Китая хватает. И желающих их купить тоже много. Плюс не забываем про европейский или американский премиум. Да, он будет стоить дороже. Но покупателей таких авто и раньше не особенно смущала цена», — добавляет Петр Баканов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рухнут ли продажи после 1 апреля

Эксперты уверены, что после принятия новых правил дефицита машин ожидать не стоит. Напротив, рынок в 2024 году должен вырасти на 15–20%. Так, согласно прогнозу, который озвучил вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, в этой году в России будет продано 1,3–1,35 млн машин.

Однако достигнуть таких показателей будет непросто. И вовсе не из-за введения новых правил с 1 апреля 2024 года. Например, в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отмечают снижение покупательской активности в последние несколько месяцев. В первую очередь из-за повышения цен, которое было отмечено на протяжении всего 2023 года, и роста кредитных ставок.

«Никакого дефицита машин из-за введения нового контроля за растаможкой не будет. Сейчас главную роль на рынке играют официальные дилеры. А для них ровным счетом ничего не поменяется. Да и цены на машины не могут вырасти из-за новых правил. Сейчас рынок насыщен, и между китайскими компаниями мы видим довольно жесткую борьбу за покупателей», — уверен Игорь Моржаретто.

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