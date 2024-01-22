Россиянам назвали причины падения темпов продаж на авторынке Автоэксперт Меренков: рост ключевой ставки привел к снижению спроса на машины

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Падение темпов продаж на российском автомобильном рынке связано с ростом ключевой ставки, заявил доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что на фоне снижения доступности кредитов упал спрос на машины, так как каждое второе транспортное средство приобретается при помощи заёма.

Как уточнил автоэксперт, также вырос утилизационный сбор, от которого зависит конечная розничная цена на машины в России. Кроме того, на спрос повлияло ограничение параллельного импорта. Все это в итоге привело к снижению темпов продаж автомобилей.

Совокупность этих факторов остудила потребителей и снизила темпы продаж. В результате получилась некая «ресинхронизация» логистики и экономики. Автомобилей стало много, то есть на сегодняшний день дефицита автомобилей нет, но при этом есть дефицит доступных, относительно дешевых автомобилей для массового потребителя, — пояснил Меренков.

Автомобильный эксперт Евгений Житнухин ранее рассказал, что в 2024 году новые машины могут подорожать на 20–40% в зависимости от комплектации и бренда. Он подчеркнул, что одной из основных причин повышения стоимости может оказаться дефицит предложений на автомобильном рынке.