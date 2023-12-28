АвтоВАЗ к концу года изготовит рекордное за 10 лет число автомобилей Lada Минпромторг РФ: АвтоВАЗ по итогам 2023 года произведет 374 тысячи машин Lada

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ

Российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» произведет свыше 374 тысяч машин Lada до конца 2023 года, следует из сообщения Минпромторга РФ по итогам годового заседания совета директоров компании. Отмечается, что этот объем стал для концерна рекордным за последние 10 лет.

Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, АвтоВАЗ обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тыс. Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет, — говорится в сообщении.

Ранее член фракции «Новые люди» Олег Леонов сообщил, что депутатов Госдумы начали пересаживать на служебные авто отечественного производства. Он назвал себя первым пассажиром Lada Vesta среди коллег-парламентариев и отметил, что считает автомобиль достойным. Депутат добавил, что рад тому, насколько оперативно в этом вопросе перешли от слов к делу. Парламентарий сопроводил публикацию роликом, в котором показал салон машины.

До этого стало известно, что автомобили депутатов будут заменять на отечественные в случае выхода транспорта из строя. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данный вопрос прорабатывался при участии Управления делами президента России. Замену иномарок на российские машины поддержали лидеры всех политических партий в Думе.