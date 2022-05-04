Власти Шри-Ланки признают платёжную систему «Мир» в 2022 году

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Власти Шри-Ланки планируют в текущем году признать российскую платёжную систему «Мир», сообщила в интервью ТАСС посол страны в России профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге. Дипломат также подчеркнула, что за перелёты на шриланкийских авиалиниях уже можно производить оплату в рублях.

Мы работаем над вопросом, чтобы карта «Мир» присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает, — отметила она.

Глава дипмиссии находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге.

Ранее министр туризма Венесуэлы Али Падрон заявил, что власти страны рассматривают возможность использования электронных карт «Мир». Он подчеркнул, что Каракас оценивает все варианты возобновления поездок туристов из России и Венесуэлы.

Американская финансовая корпорация Masterсard ранее сообщила о приостановке операций на территории России в связи с введением антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. На территории РФ не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

О прекращении транзакций на территории РФ также заявила компания Visa.