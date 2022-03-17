Венесуэла оценила возможность перехода на платёжную систему «Мир»

Венесуэла рассматривает возможность использования электронных карт «Мир» на территории государства, сообщил министр туризма страны Али Падрон. Он подчеркнул, что Каракас оценивает все варианты возобновления поездок туристов между Россией и Венесуэлой, пишет ТАСС.

Мы сейчас работаем с различными российскими учреждениями над тем, чтобы возобновить туристические поездки (между Россией и Венесуэлой) и с помощью такого платёжного средства, как карта «Мир», и с использованием всех возможных элементов, которые позволят российским туристам посетить остров Маргарита и другие регионы Венесуэлы. Именно для этого мы здесь, — пояснил министр, находящийся с визитом в Москве.

7 марта стало известно, что клиенты банка ВТБ за сутки оформили 27 тысяч цифровых карт отечественной платёжной системы «Мир». Спрос на них вырос в семь раз.

Американская финансовая корпорация MasterCard ранее сообщила о приостановке операций на территории России. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в связи с принятыми в отношении РФ санкциями.

О прекращении транзакций на территории РФ также заявила компания Visa. Выпущенные компанией в России карты перестали работать за границей, а выпущенные за границей нельзя использовать в РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.